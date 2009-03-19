Украина рассчитывает на поддержку Болгарии

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призвал болгарских парламентариев поддержать инициативу Украины об упрощении визового режима со странами Европейского Союза в связи с запланированным проведением в Украине финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время встречи с делегацией парламентской группы дружбы “Болгария – Украина” Народного Собрания Республики Болгария.

Рассказывая болгарским коллегам о политико-экономической ситуации в Украине, Н.ТОМЕНКО назвал ее “непростой”. “Это связано с отсутствием единой позиции и системы действий между Президентом, премьер-министром и Верховной Радой Украины. Но Верховная Рада Украины - это территория понимания и согласованной позиции”, - сказал заместитель председателя ВР. Он сообщил об инициативе руководителей фракций пригласить в парламент Президента и премьер-министра Украины для участия в заседании круглого стола по согласованию действий для выхода Украины из кризиса.

Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что во время круглого стола будет наработан согласованный план действий. “Вызовы и угрозы серьезны, а действия власти не являются адекватными этой ситуации. Но даже при наличии стратегии и программы необходимо, чтобы было общее желание и консолидация всей страны”, - считает он.

В свою очередь, руководитель парламентской группы дружбы «Болгария-Украина» Народного Собрания Болгарии Пламен СЛАВОВ, оценивая уровень межпарламентского сотрудничества, отметил, что одним из важных моментов взаимодействия является ратификация Соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и Болгарией.

По убеждению Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Украине Димитара ВЛАДИМИРОВА, необходимо возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономических отношений, которая “не проводит заседаний уже пять лет”.