Бывший главный архитектор Киева: миллионы экономии никому не интересны

Народный архитектор Украины и главный архитектор Киева в 1986-1992 годах Николай ЖАРИКОВ раскритиковал большинство утвержденных проектов застройки центра столицы при подготовке города к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Подготовка к проведению Евро-2012 - очень важная работа. От нее зависит, с каким впечатлением разъедутся в свои страны наши гости, которые будут рассказывать об Украине и обо всех нас”, - отметил он, подчеркнув, что “Евро - это не только футбол”.

Архитектор отметил, что сегодня есть проблема не только в преодолении проблем подготовки к чемпионату, которые связаны с деньгами, но есть еще и проблема времени, поскольку это вопрос строительства.

Н.ЖАРИКОВ в частности, отметил, что нельзя туристов из развитых стран удивить небоскребами, которые планируется возвести к Евро-2012, например на Европейской площади, на улице Богдана Хмельницкого, возле Дома офицеров на Печерске, поскольку это не будет отвечать общей застройке, а кроме того, во многих странах сейчас наоборот собирают средства на то, чтобы разобрать и уменьшить этажность ранее возведенных таких зданий в исторических районах городов.

Он убежден, что столица Украины должна обратить внимание на сооружение, в частности, таких мемориальных комплексов как “Бабий Яр” и мемориал памяти жертв Чернобыля, потому что именно это, по его убеждению, будет интересно для тех туристов, которые выразят желание посетить Украину.

Отдельно Н.ЖАРИКОВ обратил внимание на необходимость выделения помещения для Музея истории Киева, чтобы он заработал к проведению финала чемпионата. При этом архитектор убежден, что это должно быть отдельное здание в исторической части города, например на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, рядом с Домом учителя, а не выделение помещения офисного комплекса на ул. Институтской, 3. Специалист сказал, что даже имеет уже определенные зарисовки музея в этом месте.

Н.ЖАРИКОВ считает неуместным строить на Европейской площади 160-метровый офисный комплекс с несколькими гостиничными этажами, а предлагает исключительно гостиничный комплекс для обеспечения проживания туристов, со значительно меньшей этажностью. То же он предлагает реализовать на месте здания, где раньше размещался Центральный гастроном и где сейчас, по его словам, решено построить многоэтажное офисно-торговое здание.

Вообще архитектор предлагает сосредоточить максимально строительство новых гостиниц для приема гостей Евро-2012 в центре города, а не как сейчас предлагается - ближе к околицам и за пределами столицы вообще.

Относительно Майдана Незалежности, по убеждению Н.ЖАРИКОВА, хотя это является “нашим позором архитектурным”, все же полностью перестраивать его не стоит, но нужно “привести в порядок”, поэтому срочно провести конкурс на лучший проект переобустройства главной площади столицы.

Как отметил архитектор, важным и нерешенным на сегодня остается вопрос дорог города, транспортных развязок, подземных паркингов. Например, по его словам, нельзя оставлять Европейскую площадь без новой развязки.

Отдельно он предлагает проект расширения Кловского спуска с 2-х полос до 4-х за счет территории завода “Арсенал”, что уменьшит поток автомобилей на центральной улице города. Также Н.ЖАРИКОВ разработал предложения относительно оптимального проезда автомобилей от Подольско-Воскресенского моста к Лукьяновке и тому подобное.

Как сообщил архитектор, все свои предложения он уже направил Киевской городской госадминистрации, но их там не рассмотрели, направив ответ, что “КГГА сможет принять решение о проведении заседания по рассмотрению предложений после предоставления Общественным советом (организация, основанная Н.ЖАРИКОВЫМ – УНИАН) указанных предложений в соответствии с действующим законодательством”.

“Вы представляете, никакие миллионы средств экономии никого не интересуют”, - выразил удивление Н.ЖАРИКОВ, сообщив, например, что его проект строительства метро на Троещину экономит около 100 млн. долларов.

“Мы должны повлиять, изменить отношение руководства города, страны к этому вопросу (вопрос подготовки к Евро-2012 – УНИАН). Нужно Киеву уделить внимание. Ему уже много лет никто не уделял внимания. Его дерибанили все эти годы, разрушали, а по-хозяйски никто не занимался”, - отметил Н.ЖАРИКОВ.