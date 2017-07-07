Vsesvit: Onuka презентовала первый сингл с нового альбома (видео)

Украинская электро-фолк группа Onuka презентовал первый сингл из нового альбома MOZAЇKA, выход которого запланирован на осень этого года.

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В группе настроение новой песни Vsesvit описывают как смесь Sigur Ros и саундтрека к "Королю Льву". Она вышла под собственным лейблом Onuka Vidlik Records.

Песня появилась на iTunes, Apple Music, Google Play, Spotify и YouTube команды. В ближайшее время группа собирается снять на нее клип.

В записи Vsesvit принял участие легендарный французский коллектив Deep Forest – пионеры жанра World Music и единственная французская группа (кроме Daft Punk), которая выиграла премию Грэмми.