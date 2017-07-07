Vsesvit: Onuka презентовала первый сингл с нового альбома (видео)
Новый альбом одной из самых популярных украинских групп увидит свет осенью.
Украинская электро-фолк группа Onuka презентовал первый сингл из нового альбома MOZAЇKA, выход которого запланирован на осень этого года.
Читайте такжеONUKA о своей популярности за рубежом: теперь на концертах никого не смущает украинский язык
В группе настроение новой песни Vsesvit описывают как смесь Sigur Ros и саундтрека к "Королю Льву". Она вышла под собственным лейблом Onuka Vidlik Records.
Песня появилась на iTunes, Apple Music, Google Play, Spotify и YouTube команды. В ближайшее время группа собирается снять на нее клип.
В записи Vsesvit принял участие легендарный французский коллектив Deep Forest – пионеры жанра World Music и единственная французская группа (кроме Daft Punk), которая выиграла премию Грэмми.