Франция призвала не принимать Украину в НАТО без консультаций с Россией
"Альянс должен сконцентрироваться"
|Эрве Морен
При всех рассуждениях о возможном расширении НАТО следует учитывать отношения с Москвой, считает Эрве Морен. «Ни одно решение не должно приниматься без консультаций с российским соседом», - процитировало агентство AP французского министра обороны. Как известно, Россия резко негативно относится к сближению Украины и Грузии с Североатлантическим альянсом. Вопрос принятия этих стран в НАТО подвергается острой критике Кремля.
По словам Морена, Франция также придерживается точки зрения, что альянс должен сконцентрироваться на своем ключевом задании – быть гарантом коллективной стабильности Европы и США, а не превращаться в «глобальное НАТО».
Это заявление министр обороны сделал в канун дебатов в Национальных Собраниях относительно входа Франции в военные структуры Североатлантического альянса. Во вторник депутаты парламента должны рассмотреть инициативу президента Николя Саркози относительно возобновления участия страны в военных структурах альянса, из которых она вышла в 1966 году.
Между тем эксперт Общества внешней политики Германии Геннинг Рике выразил мнение, что после полноценного приобщения Франции к НАТО Берлин получит мощного союзника. Ведь две страны объединяет незаинтересованность в членстве Украины и Грузии в альянсе. По словам Рике, Франция, как и Германия, хочет выстраивать отношения с Россией на позитивах, а не на конфронтации.