Франция призвала не принимать Украину в НАТО без консультаций с Россией

Нельзя принимать в ряды НАТО такие страны, как Украина и Грузия, без консультаций с Россией. Об этом заявил французский министр обороны Эрве Морен (Herve Morin) в интервью AP.

При всех рассуждениях о возможном расширении НАТО следует учитывать отношения с Москвой, считает Эрве Морен. «Ни одно решение не должно приниматься без консультаций с российским соседом», - процитировало агентство AP французского министра обороны. Как известно, Россия резко негативно относится к сближению Украины и Грузии с Североатлантическим альянсом. Вопрос принятия этих стран в НАТО подвергается острой критике Кремля.

По словам Морена, Франция также придерживается точки зрения, что альянс должен сконцентрироваться на своем ключевом задании – быть гарантом коллективной стабильности Европы и США, а не превращаться в «глобальное НАТО».

Это заявление министр обороны сделал в канун дебатов в Национальных Собраниях относительно входа Франции в военные структуры Североатлантического альянса. Во вторник депутаты парламента должны рассмотреть инициативу президента Николя Саркози относительно возобновления участия страны в военных структурах альянса, из которых она вышла в 1966 году.

Между тем эксперт Общества внешней политики Германии Геннинг Рике выразил мнение, что после полноценного приобщения Франции к НАТО Берлин получит мощного союзника. Ведь две страны объединяет незаинтересованность в членстве Украины и Грузии в альянсе. По словам Рике, Франция, как и Германия, хочет выстраивать отношения с Россией на позитивах, а не на конфронтации.

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