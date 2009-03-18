Парламент рассмотрел закон о строительных нормах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «О строительных нормах».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 262 из 441 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

В документе предусматривается установление правовых и организационных основ нормирования в строительстве в Украине и создание условий для обеспечения единой государственной политики в этой сфере.

В проекте закона предусматривается определение организационных основ формирования национальной программы в сфере нормирования в строительстве и разработки, принятия, отмены государственных, отраслевых и территориальных строительных норм, а также адаптации нормативных документов в сфере нормирования в строительстве к условиям Украины.

Предусматривается и упорядочение механизма разработки, принятия, согласования и пересмотра строительных норм разных уровней.