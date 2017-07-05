Большинство украинцев поддержали бы вступление в НАТО в случае проведения референдума - опрос

69% опрошенных граждан поддержали бы вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в случае проведения референдума по этому вопросу, свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года.

Читайте такжеПочти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО - исследование В частности, социологи обращают внимание на то, что готовность принять участие в референдуме относительно членства в Альянсе остается на примерно одинаково высоком уровне с 2012 года.

Так, если бы волеизъявление по поводу присоединения к НАТО проходило в июне этого года, участие в нем приняли бы 66% населения. Самую высокую гипотетическую явку демонстрируют жители запада (81%), самую низкую - южного региона (42%). На этом референдуме большинство (69%) проголосовали бы «за» вступление в НАТО при 26% тех, кто «против», и 26% тех, кто еще не определился.

В апреле 2012 года (как и в предыдущие годы) результаты голосования были бы противоположными: 61% тех, кто принял бы участие в референдуме, проголосовали бы «против» и только 28% - «за».

В то же время, как отмечают социологи, результаты воображаемого референдума относительно членства Украины в НАТО были бы разными в разных регионах Украины: проголосовали бы «за» в западном («за» - 71%, против - 11%, не определились - 17%) и центральном регионе (за» - 52%, против - 30%, не определились - 17%). Преимущественно «против» проголосовали бы в южном («за» - 25%, против - 43%, не определились - 33%) и восточном регионе («за» - 32%, «против» - 53%, не определились - 15%).

При этом отмечается, что для тех, кто готов проголосовать за членство Украины в НАТО, главным аргументом является то, что Альянс «даст гарантию безопасности Украины» - это является основным мотивом для 86% сторонников НАТО. Еще весомыми мотивами является то, что членство в Альянсе позволит укрепить и модернизировать украинскую армию (33%) и что Украина будет иметь больший авторитет на международной арене (25%).

В то же время определяющим аргументом негативного отношения к членству Украины в НАТО являются опасения, что это сможет втянуть Украину в военные действия НАТО (это является аргументом для 44% тех, кто проголосовал бы против вступления Украины в НАТО), опасения, что это спровоцирует Россию на прямую военную агрессию (28%) и убежденность, что Украина в принципе должна быть внеблоковым государством (27%).

Кроме того, 31% респондентов считают, что основным следствием возвращения Украины к внеблоковому статусу станет то, что страна окажется без гарантий безопасности перед внешней агрессией.

Также, в предложенной альтернативе определить НАТО как «защиту» или «угрозу» для Украины, 44% населения выбрало вариант «защита», 15% - «угроза», а по мнению 26%, НАТО не является для Украины ни «защитой», ни «угрозой» (16% определенного ответа не дали).

По данным исследователей, в общем только 12% населения считают, что они хорошо осведомлены о том, что такое НАТО, 55% кое-что знают, но, по их мнению, недостаточно, а 22% не знают практически ничего, причем самооценка осведомленности относительно НАТО примерно одинакова во всех регионах страны. Индикативный вопрос, который бы показал знание населения о НАТО, показал низкий уровень осведомленности: всего 21% опрошенных дали правильный ответ, что решения в НАТО принимаются консенсусом (когда согласны все члены НАТО). Зато наиболее популярным был ответ «большинством голосов» (34%, еще 10% считают, что решения принимают «старые» члены НАТО, а «новички» - еще нет, а 34% вообще не смогли определиться с вариантом. Причем количество правильных ответов не слишком отличалось в разных регионах: от 19% - в западном регионе и до 26% - в восточном.

В ходе исследования опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.