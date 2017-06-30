Возможное введение визового режима с Россией поддерживают 33% украинцев - опрос

Возможное введение визового режима с Россией поддерживают 33% украинцев, тогда как 51% - выступают против, а еще 16% своего отношения не определили.

Об этом говорится в представленных во время пресс-конференции в Киеве результатах общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Согласно результатам исследования, из всех регионов поддерживают визовый режим с Россией только в Западном регионе (60% поддерживают, 28% - нет), в остальных - преобладает негативное отношение: в Центральном регионе поддерживают визовый режим с Россией 28%, не поддерживают - 53%, в Южном, соответственно, - 14% и 62%, в Восточном - 20% и 66%.

"Негативное отношение к введению визового режима с Россией, очевидно, связано с тем, что 51% жителей Украины имеют родственников, друзей или близких знакомых, проживающих в России", - говорится в тексте.

Читайте такжеБольше трети россиян хотят введения виз с Украиной - опрос

Так, больше всего близких людей имеют в России жители Восточного региона (73%), но и в других регионах о том, что эти связи для них весомые, указали: 48,5% в Южном регионе, 47% - в Центральном и 33 % - в Западном.

Наличие близких людей в России влияет на отношение к визовому режиму с ней, указывается в исследовании. Так, среди тех, кто такие связи имеет, 25% поддерживают введение визового режима с Россией, 63% - нет, а среди тех, кто имеет близких людей в России, поддерживают введение визового режима 38%, не поддерживают - 42%.

В то же время, социологи отметили, что визиты украинцев в Россию и россиян в Украину сейчас не слишком часты: за последние три года принимали гостей из России 14% украинцев, больше всего - 19% - на Востоке, а меньше всего - на Западе - 9%.

В России же за последние три года побывали 8% украинцев, больше всего - 14% - с Востока, а меньше всего - 5% - с Запада. Авторы исследования отметили, что в эту выборку не вошли те, кто и сегодня находится в России на заработках.

"Поездки в Россию или приезд гостей из России существенным образом влияет на отношение к введению визового режима с Россией: среди тех, кто за последние три года принимал гостей из России, выступают против визового режима 73%, а среди тех, кто сам в это время побывал в России, - 89%.

Во время пресс-конференции содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков высказал мнение, что те люди, которые якобы выступают против введения визового режима, на самом деле не столько против него самого как такового, а больше выступают против возможных процедурных проблем, связанных с введением визового режима.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Как сообщал УНИАН, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что у граждан России при пересечении границы с Украиной будут брать биометрические данные.

6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

Читайте такжеБольше всего украинцы не доверяют России, почти 40% хотят ввести с ней визовый режим - социологи

«Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это проглатывать и не отвечать взаимностью?» - спросил он.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет договориться о введении визового режима с Россией.

1 июня в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.