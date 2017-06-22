Война, уровень жизни и безопасность: социологи узнали, что больше всего беспокоит украинцев

Большинство украинцев беспокоит война на Донбассе, падение уровня жизни, экономическая ситуация в стране и безопасность государства. Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте такжеКоррупция представляет для украинцев такую же угрозу, как и война на Донбассе - исследование Как свидетельствуют данные исследования, абсолютное большинство опрошенных (72%) обеспокоена войной на востоке Украины. Также среди проблем, которые больше всего волнуют украинцев, – уровень жизни (60%), экономическая ситуация (47%) и безопасность (21%).

Из всех проблем, указанных в вопросе, меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка в Украине (1%) и отношения между гражданами Украины разных национальностей (2%).

"По сравнению с 2016 годом, уровень озабоченности граждан общественными проблемами мало изменился, но украинцев несколько меньше стали беспокоить отношения с Россией и преступность", - отмечается в пресс-релизе.

Опрос проводился с 20 по 29 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошесили 2040 респондентов старше 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются украинской властью. Статистическая погрешность выборки в среднем не превышает 2,5%.