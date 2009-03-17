Хроника событий в проблемных банках

Издание «Дело» выяснило как в банках, которые испытывают финансовые трудности, меняют депозиты на имущество должников банка.

«Надра»

В банке предоставляют широкий список имущества на реализацию — 174 автомобиля, 116 квартир, 99 домов и 52 земельных участка. Киев представлен только 4 автомобилями стоимостью от 10 до 45 тысяч долларов и 5 квартирами от 100 до 217,5 тысячи долларов.

Для того чтобы обменять вклад на залоговое имущество, финучреждение потребует от вкладчика копию договора об открытии депозитного счета и заявление о желании приобрести залоговый объект. Если валюта вклада не совпадает с валютой выбранного объекта покупки, банк может конвертировать вклад по коммерческому курсу на день сделки.

Вкладчик может поторговаться с заемщиком, имущество которого выставлено на продажу. Однако, если сумма вклада не покроет всей стоимости имущества, вкладчик обязан будет доплатить. Если же сумма вклада выше, остаток депозита не возвращается, а переоформляется в качестве нового депозита. Вся процедура со стороны банка занимает 1-2 дня. В финучреждении утверждают, что уже провели около 10 сделок по обмену вклада на имущество.

По вопросам обмена залогового имущества на депозит можно обращаться к Юлии Михайловне Любан по тел. 247-45-81.

Укрпромбанк

Список залогового имущества в Укрпромбанке гораздо меньше, чем в банке «Надра». Столица в списке представлена одной четырехкомнатной квартирой. Ее теперь можно купить за 195 тысяч долларов, в то время как первоначальная цена — миллион триста тысяч долларов.

Чтобы забрать вклад имуществом, необходимо подать в банк заявление и копию депозитного договора. Если вклад в гривне, а валюта выбранного имущества — в долларе, то финучреждение предложит провести конвертацию по коммерческому курсу на день сделки. Если сумма вклада меньше, стоимость выбранного имущества придется доплатить. Если сумма больше — она остается на новом депозитном счету.

Все нотариальные расходы клиент обязан взять на себя. При обмене вклада на залоговое имущество вкладчик должен внести три платежа по кредиту старого хозяина наличными, остальная сумма погашается в счет депозита. Поторговаться с банком можно, но продать залог по стоимости ниже задолженности первого хозяина финучреждение не может.

За детальной информацией можно обратиться по тел. 390-15-07, контактное лицо — Андрей Сергеевич Тюрин.

«Киев»

В этом финучреждении предлагают обменять вклад на автомобиль, земельный участок или квартиру в новостройке. Однако сделать такой обмен могут только те вкладчики, срок депозитов которых не закончился или истек до 9 февраля 2008 года, когда была введена временная администрация. Все депозиты, сроки которых истекли до введения временной администрации, заморожены и обмену не подлежат.

Все реализуемое имущество выставлено банком «Киев» на продажу в национальной валюте, поэтому вкладчикам, у которых вклад в иностранной валюте, придется конвертировать ее по коммерческому курсу этого финучреждения на момент совершения сделки.

Стоимость квартир и автомобилей не указана ни на официальном сайте, ни в списке, вывешенном в головном банке на ул. Б.Хмельницкого. Однако в финучреждении сообщают, что стоимость квадратного метра колеблется от 8 до 22 тысяч гривен. Банк продает квартиры только в новостройках. В Киеве их четыре — по ул. Курской, 13е, на перекрестке ул. Димитрова и Анри Барбюса, по ул. Ирпенской, 69б, ул. Драгомирова, 4б. Квартиры в некоторых домах уже сданы в эксплуатацию, в других срок сдачи планируется на текущий год.

В финучреждении не скрывают, что обмен вкладов на залоговое имущество для них — выгодная операция. «Опускается порог задолженности банка перед вкладчиками и заемщиков перед банком», — объяснят клерк в банке «Киев».

За подробной информацией по поводу обмена вклада на залоговое имущество можно обращаться по тел. 206-51-80 или по адресу ул. Б.Хмельницкого, 16-22, комната №313.