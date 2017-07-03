Грицак и Ксенофонтов: "Евровидение 2017" стоило Украине всего €20 млн, а возможное участие Леди Гаги и Милы Йовович – абсолютная "утка"

О бюджете конкурса, возможности выступления Леди Гага и участии в качестве ведущей Милы Йовович в интервью «Гордон» рассказали исполнительный продюсер «Евровидения 2017» Павел Грицак и член Оргкомитета Александр Ксенофонтов.

В ответ на неоднократные обвинения в том, что бюджет «Евровидения» в Украине стал самым большим за всю историю, превысив 30 миллионов евро, Павел Грицак отметил, что это ложь и информационная «утка», а реальный бюджет конкурса составил 20,4 млн евро: «Евровидение 2017» обошлось Украине в 20,4 миллионов евро. В эту цифру входят все средства, потраченные публичным акционерным обществом "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ), а именно: деньги из государственного бюджета, из бюджета города Киева, а также от коммерческих поступлений»

По словам продюсера, данный бюджет позволил «Евровидению» в Киеве стать одни из самых дешевых за всю историю конкурса. Так, согласно официальным данным, бюджет «Евровидения 2016» в Швеции составил 23 млн евро, годов ранее в Австрии – 38,2 млн евро, а «Евровидение 2014» обошлось Дании в 49 миллионов евро.

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Также Павел Грицак прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о возможном выступлении на конкурсе Леди Гаги. По словам продюсера, вся эта информация – обычная информационная «утка», вызванная желанием попиариться на интересе к конкурсу. «Ни до, ни во время, нипосле моего назначения не было ни одного факта контакта с менеджментом Леди Гага» - заявил Грицак.

Аналогичным образом выглядит ситуация и с Милой Йовович– по словам продюсера, никаких серьезных переговоров не было, а переписку продюсера Олега Бондарчука с представителем представителя Милы Йовович нельзя принимать всерьез: «Пишет некий Алекс Чумак, которыйзаявляет, что представляет другого человека, которыйпредставляет Миллу Йовович. Пишет в Facebook-мессенжер, а не обращается к руководству канала-вещателя, хотя все контакты есть и доступны в интернете. И это подается как переговоры?»

Также Павел Грицак и Александр Ксенофонтов заявили, что им удалось не просто провести конкурс, а еще и сэкономить 135 миллионов бюджетных средств, не допустив нецелевого использования этих денег.

«Я уверен: если бы мы не занялись проектом, "Евровидения" в Киеве не было бы. А ведь мы постоянно были под пиар-атаками, в СМИ и интернете регулярно появлялись информационные вбросы. Но я точно знаю, что наша команда действовала правильно, честно и самоотверженно. И ужточно не украла ни копейки» - заключил Павел Грицак.