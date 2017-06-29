Впервые в истории хиты "Евровидения" появились на виниловой пластинке

Организаторы международного конкурса "Евровидение" впервые в истории выпустили комплект виниловых дисков с песния конкурсантов текущего года. Об этом заявлено на официальном сайте конкурса.

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Каждый набор включает в себя 4 пластинки, а также книгу, в которой написаны биографии участников и напечатаны эксклюзивные фотографии с "Евровидения-2017", и диск.

Данная коллекция ограниченная и имеет только 1500 наборов. Стоимость набора составляет 139 евро.