Впервые в истории хиты "Евровидения" появились на виниловой пластинке
21:33, 29 июня 2017Общество
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Данная коллекция ограниченная и имеет только 1500 наборов. Стоимость набора составляет 139 евро.
Стоимость набора составляет 139 евро / скриншот
Организаторы международного конкурса "Евровидение" впервые в истории выпустили комплект виниловых дисков с песния конкурсантов текущего года. Об этом заявлено на официальном сайте конкурса.
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Каждый набор включает в себя 4 пластинки, а также книгу, в которой написаны биографии участников и напечатаны эксклюзивные фотографии с "Евровидения-2017", и диск.
Данная коллекция ограниченная и имеет только 1500 наборов. Стоимость набора составляет 139 евро.
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