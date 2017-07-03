На сессию Житомирского горсовета вынесут вопрос о выделении семье Возного трехкомнатной квартиры

На ближайшую сессию Житомирского горсовета вынесут вопрос о выделении семье Юрия Возного трехкомнатной квартири. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Читайте такжеПорошенко посмертно наградил погибших в результате подрывов автомобилей полковников Шаповала и ВозногоКак отмечается в сообщении, в Житомире рабочая группа по распределению жилья для участников АТО единогласно поддержала выделение жилья семье полковника СБУ Юрия Возного, погибшего в результате теракта в зоне АТО.

«Рабочая группа единогласно поддержала решение предоставить семье Юрия Возного трехкомнатную квартиру. Убежден, что это решение также поддержат и депутаты городского совета на ближайшей сессии», - цитирует пресс-служба горсовета Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 30 июня похоронили на Смолянском кладбище погибшего в результате подрыва автомобиля на Донбассе полковника СБУ Юрия Возного. Семья Возного попросила, чтобы церемония прощания с погибшим была частной.

Президент Петр Порошенко наградил Возного орденом "За мужество" посмертно. У погибшего остались родители, жена, трое детей: две девочки 2004 и 2010 года рождения и мальчик, которому всего 1,5 месяца. В день гибели Возному был 41 год. Возный погиб 27 июня в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей. Он стал 23-м сотрудником СБУ, который погиб в зоне АТО.