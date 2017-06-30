Боевики организовали схему вымогательства с выезжающих из "ДНР" людей - ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", боевики «ДНР» организовали схему вымогательства с граждан, выезжающих на территорию, подконтрольную Украине.

Так, под предлогом заботы о местных жителях, в «ДНР» организованы автобусные пассажирские рейсы из Горловки к КПВВ Майорск по «социальным тарифам» - стоимость билета составляет 30 руб. Однако, когда указанные рейсы прибывают на «таможню ДНР», они осматриваются в «особом режиме» - за 6-8 часов досмотр проходят максимум 2 таких автобуса.

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«Пассажирам данных автобусов боевики не разрешают пересекать линии разграничения к КПВВ в пешем порядке, требуя либо ожидать очереди в автобусах на жаре, либо платить за услуги такси, которые перевозят к КПВВ Майорск за 300-500 руб. с человека. Данная ситуация вызывает крайне негативную реакцию граждан, пытающихся выехать на контролируемую Украиной территорию, однако, опасаясь расправы, они свое недовольство боевикам не высказывают», – сообщили в ИС.