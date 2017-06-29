Вчера на Донетчине полиция задержала двух боевиков "ДНР"

В День Конституции, 28 июня в Донецкой области полиция задержала двух боевиков «ДНР».

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, правоохранители не допустили дестабилизации ситуации во время празднования государственного праздника. Утверждается, что в результате комплекса контрдиверсионных мероприятий, развернутого по распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, за сутки не совершено ни одно тяжкое преступление.

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За сутки правоохранители проверили по базам информационного центра областного главка 3 тыс. человек. «Как результат - задержаны два человека в Покровске, которые причастны к незаконным вооруженным формированиям «ДНР», а также 6 преступников, которые скрывались от суда и следствия. Из них трое «гастролеров», которые разыскивались за совершение тяжких преступлений полицией Одесской и Запорожской области», - говорится в сообщении.