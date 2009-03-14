В Ивано-Франковске двое напали на почтальона, которая разносила пенсии

В Ивано-Франковске совершено нападение на почтальона, которая разносила пенсии

Об этом УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, около полудня 13 марта в подъезде многоэтажного дома в Ивано-Франковске два человека напали на 54-летнюю работницу почты, нанесли ей телесные повреждения и завладели сумкой, в которой были средства для пенсионеров. Через несколько минут пострадавшую обнаружили в подъезде жители дома и вызвали скорую помощь и милицию. Территорию микрорайона «Позитрон», где было совершено преступление, заблокировали оперативные группы милиции сразу нескольких служб.

Вскоре двое оперативников Вовчинецкого отделения милиции обратили внимание на двух молодых людей, которые двигались между домами на соседней улице. Подозреваемые бросились бежать, почувствовав опасность быть задержанными. За несколько сотен метров один из молодчиков был задержан. Ускорил эту процедуру небезразличный парень, который находился неподалеку и увидел, как неизвестного догоняет работник милиции. Парень перехватил беглеца и уже вместе с правоохранителями они скрутили злоумышленника, отметил В.ГУЛЬТАЙЧУК.

Задержанным оказался 21-летний ранее судимый мужчина из райцентра Надворная. При задержании у него изъята большая часть украденных денег, а также газовый баллончик, который нападавшие применяли к почтальону. Работники уголовного розыска установили личность второго соучастника ограбления и проводят активные мероприятия по его задержанию.

Пострадавшая женщина находится в нейрохирургическом отделении областной клинической больницы. По словам медиков, пациентке оказана неотложная медицинская помощь, поэтому угрозы ее жизни нет.

Также, как добавил В.ГУЛЬТАЙЧУК, ведомственного отличия за содействие милиции будет удостоен житель областного центра, который проявил гражданскую позицию и помог при задержании подозреваемого.