Вирус-вымогатель Petya.A повлиял на начало вступительной кампании

Вирус-вымогатель Petya.A, который атаковал Украину 27 июня, повлиял на начало вступительной кампании, а именно на работу Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Об этом сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook.

В частности, отмечается, что в связи с массовой кибератакой, из соображений безопасности были введены временные ограничения в работе ЕГЭБО из-за профилактики системы, в том числе в функционировании Личного электронного кабинета абитуриента.

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«В настоящее время риски, связанные с упомянутой кибератакой, минимизированы. Поэтому доступ к Личному электронному кабинету абитуриента будет открыта сегодня (согласно Условиям вступления), но после 12:00 дня, о чем будет дополнительно сообщено на сайте и официальной странице в Facebook МОН и Государственного предприятия «Инфоресурс», - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Украине стартовала вступительная кампания. С сегодняшнего дня абитуриенты могут создать свои электронные кабинеты, потому что подача заявлений на поступление, как и в прошлом году, только онлайн. В этих кабинетах заполнить электронное заявление абитуриенты смогут уже с 12 июля

Как сообщал УНИАН ранее, 27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаках сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.