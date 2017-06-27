В Одессе работники военкомата устроили облаву на студентов (видео)

В Одессе студенты 4-го и 5-го курсов аграрного университета жалуются на действия работников Приморского военкомата. Те вынудили жителей общежития пройти медосмотр и предупредили о возможной мобилизации, говорится в сюжете ТСН.

Второкурсник Иван Бурлака вспоминает, что около 7:00 утра проснулся от грохота в дверь, а затем в комнату общежития вошли люди в камуфляже.

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"Чуть не выбили дверь, стучали, поднимали, вели себя еще так... Заходят – мы Приморский военкомат! Просят документы. Мы: а ваши? А зачем вам документы? Они вам ничего не дадут. Ну, то есть по-хамски себя вели", - рассказал студент.

Еще несколько визитеров ждали студентов 4-го курса на проходной общежития и в учебных корпусах, где они сдавали экзамены. Каждому вручали повестку и настойчиво приглашали к машине дельфинария. "Нас загрузили здесь, как задержанных, и повезли прямо к двери. То есть ни слева, ни справа, вышли – и сразу дверь военкомата", - рассказал студент Евгений Саць.

В военкомате объясняют, что своих машин не имеют, поэтому воспользовались помощью предпринимателей. И отмечают: насильно в авто никого не сажали.

"Им было предложено два пути: или вы добираетесь сами, или вот, пожалуйста, стоит автобус, мы вас организовано привезем, чтобы не бегали по городу и не искали. Около 40 человек воспользовались автобусом и 10 человек прибыли самостоятельно", - рассказал областной военный комиссар Юрий Беляков.

Охоту на студентов он объясняет необходимостью уточнить информацию – мол, добровольно в военкомат студенты с отсрочкой не появлялись, поэтому и пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам.

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"Почему-то убегают все от военкомата, никто не хочет служить в армии. Если человек имеет отсрочку до какого-то времени, это не означает, что он не должен являться в военкомат", - подчеркнул Беляков.

Однако студенты готовят коллективное заявление в военную прокуратуру. Они утверждают, что работники военкомата вели себя грубо и ограничивали их свободу. "Никуда нельзя были выйти. Медосмотр – там никто не проверял, посмотрели, спросили: ничего не болит? Если что-то и болело – никого не интересовало, везде пригоден, пригоден. И назначили в Нацгвардию", - рассказал студент Виктор Черный.

Теперь все студенты, которые побывали в этот день в военкомате, должны прийти туда повторно в середине июля, чтобы выяснить, кто из них пошел в магистратуру, а кого можно призвать в армию. Сделать это планируют во время дополнительной мобилизации, которая пока еще даже не объявлена.