В Львовской области призывников будут "ловить" на границе

На Львовщине возле одного из пунктов пропуска на границе планируют установить специальный пост, где будут проверять мужчин в возрасте с 18 до 27 лет. Таким образом будут выявлять тех, кто уклоняется от срочной службы. Об этом в среду, 3 мая, сообщил львовский областной военный комиссар Александр Тищенко, передает ZAXID.NET.

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По его словам, военнообязанные граждане забывают, что в десятидневный срок со дня объявления призыва должны появляться в военных комиссариатах. Поэтому их приходится разыскивать, чтобы вручить повестки.

«Если военнообязанный в десятидневный срок не появился в комиссариате, на него заводится дело, он в розыске. Их разыскивают, где поймают, там и вручают повестки. Нигде в законодательстве не прописано, где именно вручать повестки. Если вблизи границы, – в этом нет ничего незаконного. Пока что этот эксперимент в области не проводится, надо еще договориться с пограничниками», – сказал Тищенко.

Он пояснил, что вблизи одного из пунктов пропуска Львовщины планируют установить специальный пост, где будут проверять мужчин в возрасте с 18 до 27 лет, и будут выявлять тех, кто уклоняется от срочной службы.

По словам военного комиссара, Львовская область выполнила плановое задание по весеннему призыву на 63% и есть возможность выполнить его в полном объеме. Он сообщил, что плохо выполняется задание по призыву во Львове, в частности, в Сиховском, Галицком и Франковском районах. Также плохо выполняют задания в Старосамборском и Пустомытовском районах области.

По словам Александра Тищенко, призыв на срочную службу осуществляется до Нацгвардии и Сухопутных войск ВСУ. Призывников будут отправлять на боевое слаживание, которое продлится 2-3 месяца, а потом на службу в военные части.

По данным львовского областного военного комиссара, в прошлом году на Львовщине было возбуждено 25 уголовных дел за уклонение от военной службы. В апреле 2017 года на досудебное расследование в полицию передали 18 таких дел.