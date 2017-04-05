В Харькове первых весенних призывников отправили на службу в ВСУ (видео)

На Харьковщине более тысячи юношей призвали на службу в Вооруженные силы Украины.

Как говорится в сюжете ТСН, сегодня со сборного пункта в Харькове в учебные центры отправились пока 80 новобранцев. В этом году свои заказы на пополнение прислали ВСУ и Нацгвардия.

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В АТО срочников не будут направлять. Хотя среди новобранцев Харьковщины уже есть юноши, которые по окончанию службы планируют подписать контракт с армией.

Как сообщал УНИАН, призывная кампания в этом году продлится до 30 мая, и в Харьковской области планируют выполнить план по призыву на 100%.

"1 апреля заработают районные призывные комиссии, а уже 5 апреля начнутся отправки призывников в учебные центры, где они проведут от полутора до трех месяцев, после чего их направят в части постоянной дислокации ВСУ и другие военные формирования", – сообщал в начале марта военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин.