СБУ завела уголовное дело на гендиректора Южно-Украинской АЭС

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против должностных лиц, в том числе, гендиректора Южно-Украинской атомной станции по факту разворовывания государственных средств в особо крупных размерах.

«Действуя по предварительному сговору, злоупотребляя своим служебным положением, им удалось завладеть государственными средствами на общую сумму более 13 млн. грн. Установлено, что для легализации полученных преступным путем средств подельщиками использовано фиктивные контракты с подставными коммерческими структурами», - говорится в пресс-релизе СБУ.

С января 2007 года генеральным директором Южно-Украинской АЭС назначен исполнительный директор НАЭК «Энергоатом» Виссарион КИМ.