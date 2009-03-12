На межбанке растет евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1500/8,2500, к 12:00 сузился спрэд 8,1900/8,2150. К закрытию ценовые уровни снизились 8,1700/8,2200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,8000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 00,2290/0,2335, а к 12:00 цены поднялись 0,2320/0,2340. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,2400 (+0,2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2749/51, а к 15:00 выросли 1,2835/37. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3845/10,5255, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,4655/10,5115. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 10,4800/10,5580.