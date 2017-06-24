Полиция Одессы начала расследование нападения на участницу экспертной комиссии "Группа 2 мая"

В Одессе полиция начала расследование по факту сегодняшнего нападения на известную общественную активистку - участницу экспертной комиссии «Группа 2 мая» Светлану Подпалую. Как сообщил в Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное нанесение легких телесных повреждений").

Читайте такжеВ Одессе избили участницу экспертной комиссии "Группа 2 мая"«Все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное – мотивы. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Прямо сейчас оперативно следственная группа изымает видео с камер района, где произошло нападение», - добавил Форостяк.

По словам активиста Владислава Балинского, Подпалая является матерью троих детей.

«Светлану караулили двое на углу улиц Кузнечной и Тираспольская в 13.30-14.00. Один остался за рулем заведенного мопеда, второй сначала окликнул, потом схватил за руку, развернул и забрызгал лицо из баллончика. Затем затолкал в угол арочного въезда и стал избивать кулаками по лицу», - сообщил Балинский.

По его словам, когда Подпалая упала, нападавший вместе с подельником скрылся на мопеде в неизвестном направлении. Потерпевшая доставлена в больницу.

По предварительным данным, у Подпалой закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и надкостницы лобной части головы, обширная гематома.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы злоумышленники избили известную активистку Подпалую. Она является активной участницей независимого расследования, которое проводит общественная комиссии «Группа 2 мая», созданная в 2014 году после массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек. Подпалая также активно участвует в различных протестных акциях, направленных против уничтожения зеленых зон и застройки побережья Черного моря в Одессе.