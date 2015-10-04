Проект "Куликово поле" в Одессе финансировала Москва – группа "2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, видео, содержащее интервью с участником организации «Одесская дружина» (одно из подразделений антимайдана) Сергеем Рудыком, выложила на своей странице в Facebook Светлана Подпалая – активистка общественной группы «2 мая». Последняя была создана в 2014 году с целью проведения независимого расследования событий 2 мая.

«Данное интервью было дано съемочной группе для свободного обнародования. Ранее целиком не публиковалось... Рудык проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу 2 мая», - написала Подпалая.

На видео зафиксировано, как мужчина рассказывает, что «Одесская дружина» заявила о себе непосредственно на Куликовом поле 8 марта 2014 года, так как предполагалось, что там будет функционировать военно-патриотический лагерь.

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«Организовывалось, как воспитание молодежи и защиты Куликова поля от «Правого сектора», - говорит Рудык. По его словам, когда только установили пророссийский палаточный городок, на ночь в нем оставалось не более 4 человек. Но позднее, когда «люди узнали, что за ночь платятся деньги», желающих стало гораздо больше. Изначально, со слов подсудимого, за ночь платили по 150 грн каждому, плюс обеспечивалась полевая кухня.

«Финансировала Москва. Ходили слухи, что до 2 мая (2014 года - УНИАН) в целом на Куликово поле было выделено 2 млн долл. Финансы доходили до руководства, а не до рядовых участников», - заявляет Рудык, и добавляет, что в то время расплачивались с участниками различных пророссийских акций Куликова поля исключительно в долларах.

По его данным, в ночь на 30 апреля 2014-го приехал один из кураторов «Одесской дружины» Егор Кваснюк, «переговорил с нашим руководством», после чего участники данной организации переехали с Куликова поля в лесополосу, где расположен мемориал 411-й батареи.

«Ходили слухи, что Дмитрий Одинов, настоящая фамилия которого Майданюк (лидер «Одесской дружины» - УНИАН) получил за переезд 150 тыс. долл», - сказал Рудык. Он отметил, что многие были недовольны такой постановкой вопроса, так как «хотели прибить» проукраинских активистов, в том числе тех, которые устраивали мирные акции возле памятника Дюку на Приморском бульваре.

Когда 2 мая в центре города, на Соборной площади, собрались футбольные фанаты с целью пройти маршем за единство Украины на стадион «Черноморец», к колонне вышли пророссийски настроенные люди. Большинство были с холодным оружием, цепями и пр. Как поясняет Рудык, в центре города в рядах пророссийских активистов находились и бывшие участники «Одесской дружины», не согласившиеся с переездом на мемориал.

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«Многие кто был на Греческой площади – бывшая «Одесская дружина», - говорит он, отмечая, что, по его данным, они пришли, чтобы «просто проводить фанатов на стадион».

Рудык рассказал, как вместе с соратниками оказался 2 мая в торговом центре «Афина», где они находились некоторое время, и в магазине «Таврия» им дали бесплатно горючее для «коктейлей Молотова». В тот же день пророссийский активист был задержан и помещен в СИЗО, позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Рудык считает, что руководство Куликова поля и «Одесской дружины» их предало.

«Нас просто использовали», - акцентирует он.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких человек сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего в тот день за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших, погибло 48 человек.