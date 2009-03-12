В Киеве корчуют незаконные рекламные конструкции

В Киеве по первым результатам проверки соблюдения законодательства о языках и Закона “О рекламе” во время размещения объектов внешней рекламы уже демонтированы 28 незаконных рекламоносителей, внесено 37 предписаний с требованием демонтировать другие рекламные конструкции.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры.

Установлено, что из 200 объектов внешней рекламы и информационных вывесок 15 распространителей рекламы нарушили законодательство Украины о языках путем использования текстов рекламы и вывесок на негосударственном языке, а почти каждое третье рекламное средство в столице размещено без разрешения Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, прокуратурой города Киева внесено предписание к Главному управлению по делам защиты прав потребителей с требованием применить штрафные санкции в размере пятикратной стоимости распространенной рекламы к 15 предприятиям-нарушителям закона о языках.

В настоящее время проверки продолжаются, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева с 5 марта начала по поручению Президента Украины проверки по соблюдению в столице законодательства о языках и Закона Украины “О рекламе” во время размещения объектов внешней рекламы.

К проверкам привлечены специалисты органов защиты прав потребителей, контроля за благоустройством, налоговой службы, охраны земельных ресурсов и органов внутренних дел.