Вятрович объяснил ситуацию вокруг отмены выходных 8 марта, 1 и 9 мая в Украине

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о том, как после общественных дискуссий изменились намерения его ведомства относительно отмены некоторых государственных праздников и какие выходные в Украине все же собираются отменить и перенести.

Он выразил надежду, что в этом году 8 Марта в последний раз было выходным днем. "Очень надеюсь на то, что непонимание со стороны женщин этого предложения изменится... Мы говорим о Дне борьбы за права женщин. Я надеюсь, что вырастет количество тех женщин, которые готовы нас поддержать", - заявил Вятрович в интервью "Апострофу".

Он объяснил, что праздник предлагают оставить, но переименовать из Международного женского дня в День борьбы за права женщин.

"В этом случае статус выходного дня только вредит формату этого праздника. Я думаю, что будут еще дискуссии по этому поводу, но я готов отстаивать нашу позицию и надеюсь, что мы сможем убедить депутатов", - отметил директор Института нацпамяти.

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Кроме того, по его словам, предложения и замечания привели к тому, что в Институте изменили свое мнение относительно 1 мая.

"1 мая мы предлагали сделать рабочим днем, а решили пойти на компромисс – и в новой редакции нашего законопроекта, который мы уже подали в Кабмин, 1 мая становится не Международным днем солидарности трудящихся, а Днем труда, как в большинстве стран Запада, но сохраняет статус выходного дня. Мы отказались от своего предложения, потому что оно не нашло поддержки. Также мы отказались (как от выходных, - УНИАН.) от Дня Шевченко, который предлагали установить, а также от Дня семьи", - рассказал Вятрович.

Журналисты напомнили главе Института нацпамяти, что его предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8 мая особо не нашло поддержки.

"Очень интересная реакция была на это предложение. Сначала реагировали достаточно критически, что 9 мая – святая святых, ни в коем случае нельзя отменять. Но мы не предлагали отменять 9 мая, более того, не предлагали отменять День победы над нацизмом. Мы предлагали просто перенести выходной день на 8 мая", - подчеркнул он.

Но ситуация начала серьезно меняться после нынешних событий 9 мая, заявил Вятрович, когда люди увидели, что этот день используется для различного рода политических провокаций – события в Днепре, в Киеве и других городах.

Он отметил, что количество людей, которые готовы поддержать идею о переносе выходного дня на 8 мая, существенно возросло, потому что нынешние 8 и 9 мая снова очень четко продемонстрировали разницу в том, как выглядят эти празднования, связанные со Второй мировой войной.