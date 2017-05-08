Вятрович рассказал, на какой день хотят перенести выходной 9 мая

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович предложил перенести выходной день с 9 мая на 8 мая. Он подчеркнул, что речь не идет об отмене 9 мая и эта дата останется Днем победы над нацизмом, передает Апостроф.

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Также директор УИНП сказал, что не преследуется цель "обидеть или задеть" ветеранов, для большинства из которых, говорит Вятрович, выходной день не имеет такого большого значения, как для молодого поколения, то есть людей, которые работают.

Напомним, уже несколько лет Украина отмечает День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) вместо советского Дня победы.