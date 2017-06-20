На Житомирщине эксперты и жители Тетеревской общины обсудят реформу децентрализации

На Житомирщине 22 июня эксперты и жители Тетеревской общины обсудят реформу децентрализации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Тетеровской объединенной территориальной общине состоится мероприятие в формате киноклуба «Децентрализация – новые возможности».

Киноклуб будет проходить 22 июня в помещении Дома культуры села Тетеревка Житомирского района. Начало в 12.00.

Мероприятие направлено на информирование и привлечение общественности к процессу реформы децентрализации и активного сотрудничества с органами местного самоуправления.

Во время неформальной встречи экспертов и жителей состоится просмотр тематических видеороликов о развитии объединенных общин Житомирщины. После этого участники собрания на конкретных примерах обсудят реформу децентрализации и ее преимущества.

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По мнению организаторов мероприятия, это будет способствовать развитию интереса общества к вопросам реформы, повысит осведомленность граждан относительно децентрализации, поможет найти новые подходы к внедрению стратегического плана развития общины.

Участие в мероприятии примут директор Житомирского обособленного подразделения «Центр развития местного самоуправления» Василий Невмержицкий, политолог Владимир Пиньковский, депутат Житомирского городского совета Владислав Савицкий, заместитель председателя Житомирского районного совета Олег Белецкий.

Организатор проекта киноклуба «Децентрализация – новые возможности» – общественная организация «Молодежь за Единую Украину» и Тетеровская сельская библиотека при поддержке IREX Ukraine, USAID Ukraine - USAID Украина, Ассоциация городов Украины и Institute Respublica.