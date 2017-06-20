"Доброе утро, Киев": звезда "Теории большого взрыва" посетила украинскую столицу (фото)
12:34, 20 июня 2017Общество
1602 0
На странице в Instagram актриса опубликовала целую серию фото с отчетом своего путешествия.
Звезда "Теории большого взрыва" приехала в Киев и влюбилась в него / Twitter
Маим Биалик, более известная как подружка-ботанка Шелдона Купера из сериала "Теория большого взрыва", посетила украинскую столицу.
На странице в Instagram актриса опубликовала целую серию фото с отчетом своего путешествия. Как отметила Маим, в Киев она приехала по работе. Об этом свидетельствуют и несколько кадров из гримерной.
Читайте такжеБританский сериал "Лютер" вернется на экраны
Однако, в свободное время звезда гуляла по городу, увидела Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Майдан, посетила Лавру, попыталась украинскую кухню и сняла несколько интересных моментов, которые ее рассмешили.
"Доброе утро, Киев", - написала под фото Маим Биалик.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter