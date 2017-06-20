"Доброе утро, Киев": звезда "Теории большого взрыва" посетила украинскую столицу (фото)

Маим Биалик, более известная как подружка-ботанка Шелдона Купера из сериала "Теория большого взрыва", посетила украинскую столицу.

На странице в Instagram актриса опубликовала целую серию фото с отчетом своего путешествия. Как отметила Маим, в Киев она приехала по работе. Об этом свидетельствуют и несколько кадров из гримерной.

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Однако, в свободное время звезда гуляла по городу, увидела Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Майдан, посетила Лавру, попыталась украинскую кухню и сняла несколько интересных моментов, которые ее рассмешили.

"Доброе утро, Киев", - написала под фото Маим Биалик.