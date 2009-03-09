При попытке перейти по льду пруд утонули два человека

Утром 8 марта в селе Адамовка Днепропетровской области при попытке перейти по льду местный пруд утонули два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, один из погибших - подросток, 1993 года рождения.

В 13.00 подразделением МЧС и местными жителями тела погибших были извлечены из воды.