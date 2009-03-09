В Киеве ликвидирован пожар в ресторане гостиницы «Hyatt»

11:21, 09 марта 2009
Общество
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Вчера в 20.42 в Шевченковском районе Киева в гостинице «Hyatt» в кухне ресторана «Гриль Азия» из-за отказа автоматики в системе охлаждения дымохода произошло возгорание жировых отложений в дымоходе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 21.32 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание было ликвидировано и проведено охлаждение дымохода.

Работниками гостиницы были выведены 64 человека. Жертв и пострадавших нет.

На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.

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