В Киеве ликвидирован пожар в ресторане гостиницы «Hyatt»
11:21, 09 марта 2009Общество
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Вчера в 20.42 в Шевченковском районе Киева в гостинице «Hyatt» в кухне ресторана «Гриль Азия» из-за отказа автоматики в системе охлаждения дымохода произошло возгорание жировых отложений в дымоходе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 21.32 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание было ликвидировано и проведено охлаждение дымохода.
Работниками гостиницы были выведены 64 человека. Жертв и пострадавших нет.
На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.
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