В Киеве ликвидирован пожар в ресторане гостиницы «Hyatt»

Вчера в 20.42 в Шевченковском районе Киева в гостинице «Hyatt» в кухне ресторана «Гриль Азия» из-за отказа автоматики в системе охлаждения дымохода произошло возгорание жировых отложений в дымоходе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 21.32 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС возгорание было ликвидировано и проведено охлаждение дымохода.

Работниками гостиницы были выведены 64 человека. Жертв и пострадавших нет.

На месте работала опергруппа Главного горуправления МЧС.