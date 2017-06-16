Большинство граждан выступают против ограничения права продавать свои паи

79% граждан выступают против продления искусственного ограничения права продавать свой земельный пай. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

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19% опрошенных согласны с продолжением действия моратория на продажу земли, а 2% респондентов ответили, что им «все равно». Исследование проводилось путем интерактивного опроса.

Как отметил известный фермер и народный депутат от БПП Аркадий Корнацкий, комментируя результаты опроса «а если бы вы поехали в село и спросили одних владельцев паев, то у вас было бы не 79%, а 99% против ограничения их права продавать свою землю».

Земельную реформу сдерживают страхи, накопленные крестьянами за 18 лет действия моратория, а также негативный опыт ваучерной приватизации, уверен Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. «Но даже критики рынка земли признают, что 27 млн ​​га земли находятся в частных руках. Это факт. Это является частной собственностью граждан и не является собственностью государства. Это является активом каждого отдельного взятого человека, чьи права сейчас искусственно ограничены», - сказал он.

По данным социологических исследований, намерение продать свою землю имеют лишь 20% владельцев, которые и сформируют первую волну предложения. «С открытием рынка мы выйдем на тот показатель, который сейчас есть в европейских странах и где в обращении находится 5-10% земли. И на долгие годы основной формой использования земли в сельском хозяйстве останется аренда, - сказал Максим Мартынюк. - И на самом деле мы через запуск рынка земли как раз и выйдем на тот фермерский уклад сельскохозяйственного производства, к которому стремимся».

Напомним, сейчас правительство фокусируется на формировании такой модели сельского хозяйства, где бы ключевую роль играли фермеры, поскольку именно фермерство является движущей силой возрождения сельских территорий и преодоление безработицы в селе.