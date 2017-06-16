В Киеве судят "пятую точку" Евровидения - пранкера Седюка

В Днепровском райсуде столицы рассматривают дело пранкера-хулигана Виталия Седюка, который спустил штаны на сцене Евровидения-2017 во время выступления Джамалы. Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеГолые ягодицы Седюка на Евровидении: прокуратура направила в суд обвинительный актПранкера Седюка обвиняют в хулиганстве, ему грозит штраф или до пяти лет заключения.

Как известно, во время финала песенного конкурса Евровидение в Киеве пранкер выскочил на сцену, где пела Джамала, и в прямом эфире показал миллионам зрителей голые ягодицы. Седюк впоследствии заявил, что штаны снимал ради эпатажа.