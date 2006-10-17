Екатерина Ющенко и Виталий Кличко начнут благотворительный проект в Донецке
19:35, 17 октября 2006Общество
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Акция пройдет в детской больнице
Донецк 20 октября с рабочим визитом посетят председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерина ЮЩЕНКО и член Наблюдательного совета фонда Виталий КЛИЧКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, гости презентуют благотворительный проект создания и строительства Детской больницы будущего. Презентация пройдет в помещении областной детской клинической больницы.
Также программой визита предусмотрено посещение горбольницы N2 в Горловке.
Кроме того, гости дадут пресс-конференцию, в которой примет участие советник председателя Наблюдательного совета фонда "Украина 3000" Андрей МИРОШНИЧЕНКО.
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