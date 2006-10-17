Екатерина Ющенко и Виталий Кличко начнут благотворительный проект в Донецке

Донецк 20 октября с рабочим визитом посетят председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерина ЮЩЕНКО и член Наблюдательного совета фонда Виталий КЛИЧКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, гости презентуют благотворительный проект создания и строительства Детской больницы будущего. Презентация пройдет в помещении областной детской клинической больницы.

Также программой визита предусмотрено посещение горбольницы N2 в Горловке.

Кроме того, гости дадут пресс-конференцию, в которой примет участие советник председателя Наблюдательного совета фонда "Украина 3000" Андрей МИРОШНИЧЕНКО.