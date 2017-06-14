Сожженный флаг ЛГБТ и охрана: в Киеве прошла церемония открытия форума "КиевПрайд 2017" (фоторепортаж)

В Киеве состоялась церемония открытия форума "Киевпрайд 2017". Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Киеве состоится 18 июня, передает корреспондент УНИАН.

Церемонию открытия охраняли правоохранители. Однако позже противники движения ЛГБТ подожгли флаг ЛГБТ у Малой оперы, где проходит церемония открытия форума "Киевпрайд 2017"

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Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись рассказывал, что в этом году на «Марше равенства» ожидают 5 тысяч человек.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", - сказал Кись.