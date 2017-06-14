Для поступления на магистратуру по специальности "международное право" введут ВНО

В следующем году профессиональное испытание для поступления в магистратуру по технологии ВНО планируется ввести и для специальности 291 «Международное право». Об этом сообщил начальник отдела нормативного обеспечения высшего образования МОН Дмитрий Кумков во время регионального совещания в ГНУ им. Олеся Гончара, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читайте такжеВ Днепре признали лучший юридический вуз региона«Международное право» определяется как высшее юридическое образование (согласно постановлению Кабмина от 29 апреля 2015 № 266 - Ред.). Студенты этой специальности должны быть в равных условиях с другими юристами и подтвердить свою квалификацию на соответствующем экзамене», - отметил он.

Отмечается, что прошлогодний эксперимент по отбору и зачислению студентов на специальность 081 «Право» в формате ВНО прошел удачно. В нем приняли участие 9 вузов Украины. Учитывая успешность пилотного проекта, в этом году проведение тестирования распространили абсолютно на все вузы.

Внешнее оценивание предусматривает три блока: «Право», «Иностранный язык» и «Тест общей учебной правовой компетенции» (ТОУПК). Задача базового блока теста «Право» содержит 70 вопросов из шести юридических дисциплин.

ТОУПК является скоростным тестом, поскольку юристам на практике приходится часто обрабатывать большое количество документов в короткие сроки. Он включает в себя задания на критическое, аналитическое и логическое мышление. Третья часть теста «Иностранный язык» предлагает задания на выбор по трем языкам: английскому, немецкому, французскому.

Кроме того, дополнительно подготовлен информационный буклет с рекомендациями для поступающих, какготовиться к ВНО. Также разработан демонстрационный тест с ключами. В МОН обещают, что вскоре эти материалы появятся на сайте ведомства.