Лишь 7: в ГПСУ рассказали об отказах украинцам в безвизовом въезде в ЕС

По состоянию на 6 часов 14 июня от начала действия безвизового режима поездок для граждан Украины границу с ЕС пересекли 195 тысяч наших соотечественников.

При этом правом путешествий без виз воспользовались 4478 украинцев. Эти граждане, следуя в страны Европы, имели с собой только биометрические паспорта, передает пресс-служба ГПСУ.

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"77% из них, а это 3470 граждан, пересекавших границу на западном участке в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, остальные 23% пользовались услугами авиационных портов", - говорится в сообщении пограничников.

С начала безвиза зафиксировано 7 отказов, 4 из которых в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания, а 3 украинцев вернули через недостаточность уровня финансового обеспечения и отсутствия обратных билетов.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.