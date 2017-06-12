Пограничники рассказали, кому отказали во въезде в ЕС без виз

По состоянию на 12 часов границу в страны ЕС с биометрическими паспортами пересекли 15 тыс. 195 граждан Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

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Из них 2 тыс. 302 - это те, кто воспользовался именно возможностями безвиза: пересекал границу, имея лишь биометрический паспорт. 24% из этого количества - это пассажиры авиационных пунктов пропуска. Остальные - следовали через автомобильные и железнодорожные переходы, написал Слободян.

"Четырем гражданам Украины отказано в пересечении границы в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны предыдущего въезда", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.