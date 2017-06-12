Запуск дорожной полиции в Украине: обещают обойтись без "засад в кустах"

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заверил, что дорожная патрульная полиция не будет устраивать засад в кустах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Читайте такжеДорожная полиция будет реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения - Нацполиция"Пресловутых засад в кустах не будет. Патрульные экипажи находятся в режиме патрулирования", - отметил Белошицкий.

Он отметил, что дорожная патрульная полиция будет реагировать на все нарушения в пределах своих полномочий, которые предусмотрены законом.

По его словам, подразделения дорожной патрульной полиции обеспечены жезлом, который в народе называют "леденец". Также, добавил Белошицкий, обсуждается вопрос о введении "слепых проверок".

"Слепые проверки" – тот момент, который мы сейчас обсуждаем. То есть на данный момент таких "слепых проверок" нет. Для того, чтобы осуществлять эти "слепые проверки", необходимы соответствующие законодательные изменения, которые являются очень необходимыми. Потому что за 5 месяцев этого года патрульными полицейскими уже было составлено более 20 тысяч протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. И фактически мы видим, что, даже несмотря на повышение ответственности, которое состоялось прошлым летом, возрастает фиксация данного вида правонарушения. Это свидетельствует о том, что определенное количество водителей не чувствует неотвратимости наказания, а чувствует возможность избежания ответственности... Поэтому "слепые проверки" и пункты контроля трезвости – то, что используется во многих зарубежных странах, – являются необходимыми", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня в Украине заработали первые патрули дорожной патрульной полиции.