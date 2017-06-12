В Нацполиции рассказали, как дорожная полиция будет бороться с нарушителями правил дорожного движения

Дорожная полиция, запуск которой запланирован на сегодня, будет бороться с наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщил зампредседателя патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, пишет "112 Украина".

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"В будущем планируется оборудовать автомобили современными камерами измерения скорости, не путать с автофиксацией. По результатам этого измерения будет осуществлена остановка транспортного средства и привлечения к ответственности на месте, а позже - по сообщениям. Сейчас полицейские будут реагировать на все нарушения безопасности и привлекать к ответственности в пределах тех полномочий, которые у них есть", - сказал он.

В Украине с 12 июня запускают первые патрули дорожной патрульной полиции.