Киевская мэрия штурмом взяла Бессарабский рынок

Вчера киевские власти брали штурмом Бессарабский рынок: взломано четыре двери и назначен новый директор.

Вчера столичная власть меняла руководство Бессарабского рынка, который, напомним, имеет статус коммунального предприятия. С утра у входа в администрацию рынка столпились человек тридцать. Среди них два заместителя директора, кольцо оцепления сотрудников милиции и десяток торговцев. От мэрии приехали два заместителя Черновецкого – Ирэна Кильчицкая и Владимир Головач.

Пока рабочие взламывали дверь, чиновники объясняли причину штурма.

- По закону на больничном директор может находиться до 4 месяцев, и мэрия не имеет права его увольнять, - говорит Ирэна Кильчицкая. - Но мы не можем ждать еще три месяца. Прибыль рынка всего 3850 грн. в месяц. Для сравнения – это месячная аренда двухкомнатной квартиры в столице. Место директора на время болезни займет сотрудник администрации, экономист, с опытом работы в торговых учреждениях.

В это время в пяти метрах замдиректора рынка Сергей Шаргородский ждал, пока ему предъявят распоряжение о новом назначении:

- Мы из вашей «Газеты…» узнали про назначение и.о. директора. Нас никто не предупреждал. Пусть предъявят распоряжение, мы его отнесем в суд. Сейчас они больше хотят взломать дверь, чем предъявить документ. На рынке работает 100 человек, мы платим все налоги. 50% арендной платы идет в городской бюджет, цену за место, арендную ставку определяет мэрия. А прибыль в 3850 грн. в месяц – это чистая прибыль после выплаты всех налогов.

В ответ Ирэна Кильчицкая удивилась, почему она должна показывать распоряжение на улице. Только в кабинете, который, как и сам рынок был наглухо закрыт.

Дверь рынка оказалась на редкость прочная – ломали пятнадцать минут. Первой в дверной проем шагнула Ирэна Кильчицкая, за ней все представители администрации и журналисты ТРК «Киев». Другие телеканалы и прессу в здание не пустила милиция. Однако сотрудники Бессарабки провели нас через второй вход. Внутри взламывали еще три двери – в бухгалтерию, в приемную и в кабинет директора.

- Все равно будет по-нашему. Городу не нужен вечно больной директор. По-старому вы работать не будете, – заявила Ирэна Реонольдовна.

Затем представители мэрии, заместители директора, бухгалтер рынка, новый и.о. директора и журналисты ТРК «Киев» водрузили кабинетную дверь на место и закрылись на совещание.

Известно, что Кильчицкая, наконец, зачитала распоряжение и представила нового директора – экономиста Аллу Буцай. Кстати, по распоряжению КГГА получается, что фактически у Бессарабского рынка теперь два директора. Причем зарплату платить будут обоим. В тексте юристы администрации почему-то забыли поставить «и. о.» перед словом «директор».

Интересно, что рынок во время всего этого «концерта» работал в обычном режиме. Свое недовольство решились высказать только два десятка торговцев.

"Обком" со ссылкой на Газету по-киевски