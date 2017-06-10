Работа Южнодонбасского водопровода восстановлена, подача воды планируется с 22:00 - Зубко

Работу насосной станции первого подъема Південнодонбаського водопровода, которая была приостановлена из-за отсутствия электроснабжения, восстановлена.

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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"По состоянию на 12:30 10 июня работу насосной станции первого подъема Південнодонбаського водопровода восстановлено", - написал он.

Зубко добавил, что потребителям планируется подать воду с 22.00.

Позже на своей странице в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что возобновила работу Донецкая фильтровальная станция.

"Донецкая фильтровальная станция уже работает. Вода пошла водопроводами на Авдеевку. Городские резервуары наполняются водой. К завтрашнему утру вода будет в кранах в квартирах", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на непідконтрольній территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Південнодонбаського водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции: Карловский (с. Карловка), Великоанадольську (г. Волноваха) и Старокримську (г. Мариуполь). В результате чего без водоснабжения остались жители 5 районов Донецкой области.

Того же дня Жебривский сообщил, что КП "Вода Донбасса" прекратило подачу воды с канала Северский Донец - Донбасс на 5 фильтрующих станций: Красноармейске, Великоанадольську, две Мариупольские и Донецке.