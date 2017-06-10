Пять районов Донецкой области остаются без воды - ГСЧС

Пять районов Донецкой области, в которых проживают около 390 тысяч человек, остаются без водоснабжения. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В ведомстве напомнили, что 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной украинской власти территории: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха) и Старокрымскую (г. Мариуполь).

"По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение населения (около 388 тысяч человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский и Марьинский - УНИАН) осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тысяча кубометров", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что при почасовой подаче воды возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток.

Вместе с тем, отмечается, что решается вопрос о восстановлении электроснабжения при условии безопасности для ремонтников.