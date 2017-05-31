В Харьковской области за взятку в тысячу долларов задержали военкома

Военного комиссара одного из районных военкоматов Харьковской области правоохранители задержали на взятке во вторник. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил АТО.

Установлено, что чиновник требовал и получил от гражданина тысячу долларов взятки за содействие в уклонении от призыва на срочную военную службу.

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"Вымогатель в погонах задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, собственно, во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды. Этот процесс проходил под контролем правоохранителей. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ему намерены сообщить о подозрении, отстранить от должности и подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области во время получения взятки от участника антитеррористической операции задержан руководитель райвоенкомата.