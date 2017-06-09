В Днепре прокуратура установила трех организаторов беспорядков во время мероприятий 9 мая

В Днепре прокуратура установила трех организаторов столкновений во время массовых мероприятий, которые имели место 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь.

«Установлены трое организаторов и два человека, которые платили деньги так называемым «титушкам». У следствия есть много доказательств непосредственной причастности к столкновениям: телефонные разговоры, видео и фотоматериалы», - отметил он.

По словам Токаря, следствие относительно причастности «титушек» к беспорядкам сейчас завершается. Пяти подозреваемым лицам, которые находятся в СИЗО, предстоит ознакомиться с материалами расследования, после чего они будут переданы на рассмотрение суда.

«Ровно месяц прошел с начала расследования уголовных производств по фактам событий 9 мая у памятника Славы. За это время опрошено 136 свидетелей, 14 человек признаны потерпевшими, проведено 38 обысков, 16 лиц уведомлены о подозрении в совершении хулиганских действий и массовых беспорядков во время акции», - сообщил Токарь.

В то же время он подчеркнул, что пока прокуратура не установила полицейских полка особого назначения, которые наносили телесные повреждения участникам акции, поскольку это сложно сделать из-за камуфляжа полицейских.

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На данный момент полицейским о подозрении пока не сообщается.

Прокуратура также планирует повторно допросить в качестве свидетеля в связи с событием народного депутата Украины Александра Вилкула («Оппозиционный блок»).

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая помощь».

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая тоже направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла потасовка между ветеранами АТО и мужчинами спортивного сложения. Всего в отделение полиции было доставлено 15 человек. Травмированы 14 человек – восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование относительно профессионализма и правомерности действий полицейских.

24 мая, выступая в парламенте, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «титушки» 9 мая в Днепре финансировались «Оппозиционным блоком».