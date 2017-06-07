"К сезону готов": Киев презентовал своих пляжных патрульных (фоторепортаж)

На столичных пляжах столицы дежурят 120 представителей пляжного патруля. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

«Большая проблема — это несчастные случаи на воде. Люди часто не знают элементарных правил поведения в водоемах. Мы не располагаем простейшими навыками спасения, поэтому на пляжах столицы сегодня дежурят 120 представителей пляжного патруля», - заявили в КГГА..

Кроме того, заместитель мэра сообщил, что в этом году паспорта готовности получили 11 столичных пляжей. Также подготовлены 17 зон отдыха у водных объектов, но без возможности купания. Кроме того, в этом году на пляжах в Гидропарке заработала система очистки стоков, что значительно улучшит состояние водоемов.

Киевляне смогут покупаться на пляжах: «Детский», «Венеция», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Молодежный», «Пуща-Водица», «Водоворот», «Вербный», «Радужный», «Тельбин» и «Центральный».

Кроме того, подготовлены 17 зон отдыха возле водоемов, но без возможности купания. Это «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки», «Радуга», «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Троещина», «Галерная», «Осокорки» , «Солнечная», «Святошин», «Голубая», «Синеозерная» и «Совская балка».