Медиа-эксперт указала на недостатки украинской журналистики

Украинской журналистике не хватает глубокого анализа и объяснения повседневных проблем, касающихся каждого гражданина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполнительный директор общественной организации "Детектор медиа" Диана Дуцык заявила на пресс-конференции на тему: «Свобода слова в Украине. Современное состояние и актуальные вызовы».

По словам Дуцык, также среди негативных тенденций - много вопросов к профессионализму и к качеству новостей, и, кроме того, к соблюдению журналистами профессиональных стандартов.

"Потому что все наши мониторинги, которые мы делаем, - и центральных, и региональных каналов, - показывают все-таки, что качество оставляет желать лучшего", - сказала Дуцык.

По ее словам, в новостях нельзя услышать критики деятельности президента Петра Порошенко, а в апреле наблюдалось "паркетное" освещение деятельности премьер-министр Владимира Гройсмана.

Также Дуцык отметила, что журналисты в своей работе все меньше внимания обращают на этические стандарты и игнорируют интересы людей, о которых пишут или снимают сюжеты. Она привела пример освещения журналистами похорон убийцы экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

"Фактически журналисты нескольких телеканалов не дали родственникам попрощаться с ним, и родственники вынуждены были практически убегать на кладбище от камер, и потом телеканалы это показывали, и это очень плохо на самом деле говорит о самих журналистах", - сказала она.

Эксперт отметила, что журналисты должны помогать гражданам понимать события.

"Еще хочу сказать, что наша журналистика очень обеднела жанрово. Это касается и телевидения, и онлайн прессы ... Нам в медиа не хватает анализа, нам не хватает осмысления событий, которые происходят в стране. Потому что людям, обычным гражданам в непрерывном потоке информации, которая сейчас к ним доходит по разным каналам, в том числе и в потоке российской пропаганды, очень трудно разбираться, что происходит", - заявила Дуцык.

Она напомнила, что миссия журналистов заключается в том, чтобы фильтровать эти потоки, выделять тенденции и анализировать их.

"Нет объяснений элементарных проблем, которые касаются каждого, по тарифам, по медицине, по реформам", - отметила исполнительный директор "Детектора медиа".

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В свою очередь руководитель отдела мониторинга свободы слова общественной организации "Институт массовой информации" Екатерина Дячук отметила, что за пять месяцев текущего года ИМИ зафиксировал 102 нарушения прав журналистов в целом по Украине.

"Если сравнивать с предыдущим годом, тенденция держится такая же примерно. То есть, мы можем говорить о некотором улучшении, если сравнивать с майдановскими годами", - сказала Дячук.

По ее словам, больше всего нарушений зафиксировано в Киеве - 24. Также в первую пятерку вошли Полтава (10), Николаев (8), Днепр (7) и Кропивницкий (7).

Дячук сказала, что ранее в Кропивницком всегда фиксировалось меньше нарушений прав журналистов. Сейчас в городе наблюдается ограничение доступа к информации.

По ее словам, если говорить о видах нарушений, то всего было зафиксировано фактов препятствования журналистской деятельности - 32. Также зафиксированы 16 фактов ограничения доступа к публичной информации, 15 угроз, 8 фактов повреждения имущества, 6 фактов избиения и нападения, 5 фактов цензуры, 4 нападения на офисы СМИ и другие нарушения.

Руководитель отдела мониторинга свободы слова ИМИ сказала, что частные лица являются крупнейшими нарушителями, которые мешают журналистам выполнять их работу. Со стороны таких лиц было зарегистрировано 58 случаев. На втором месте оказались представители местной власти - 14 случаев, далее правоохранители - 7, представители судебной власти - 5 и другие.