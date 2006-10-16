Первую очередь Запорожской Сечи сдадут в декабре (фото)

В декабре этого года на острове Хортица на Днепре завершится сооружение первой очереди архитектурно-этнографического комплекса „Запорожская Сечь”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Национального заповедника „Хортица” Константин СУШКО на пресс-конференции, которая состоялась на острове в рамках информационно-туристической акции „Открываем Хортицу”.

По его словам, комплекс включит в себя 23 сооружения, которые воспроизведут быт и жизнь запорожских казаков. Это будут, в частности, курень и дом кошевого атамана, военная канцелярия и сечевая школа. Центральным объектом комплекса станет церковь Покрова пресвятой Богородицы. Здесь также будут действовать кузница и гончарное производство, образцами фортификационных сооружений станут три башни, рвы и земляной вал с частоколом. Общая площадь комплекса составит 3,5 га.

Стоимость строительства, сообщил К.СУШКО, составляет около 14 млн. грн., из которых 2 млн. грн. выделены государством, остальные – спонсорская помощь ОАО „Запорожсталь”.

Комплекс будет построен в том месте острова, где, согласно археологическим раскопкам, существовало военное поселение – прототип Запорожской Сечи. Идея сооружения комплекса возникла в 60-е годы прошлого столетия, был объявлен конкурс, но по идеологическим соображениям в 70-е годы партийные органы УССР приняли решение отказаться от строительства комплекса.

К этой идее вернулись после обретения Украиной независимости. Строительство комплекса было торжественно открыто 14 октября 2004 года - на праздник Покрова пресвятой Богородицы, в День украинского казачества. Заказчиком строительства выступает Национальный заповедник „Хортица”, проект изготовлен институтом „Запорожгражданпроект”, генеральный подрядчик строительства – запорожское частное предприятие „Протей”.

По завершении первого этапа, предусматривающего строительство собственно зданий комплекса, начнутся художественно-оформительские работы – создание интерьера помещений, формирования экспозиции. Планируется, что они будут завершены в апреле следующего года.

На острове Хортица также будет открыт музей казацких кораблей, поднятых со дна Днепра.

По заказу Национального заповедника „Хортица” „Киевпроектреставрация” разработала проект музея.

Согласно плану, музей будет расположен на Хортице рядом с мостом через Днепр. Стоимость работ по созданию музея составляет 5 млн. грн.

По словам М.ОСТАПЕНКО, ни в одном городе стран прежнего СССР нет хотя бы одного исторического корабля, поднятого с воды. В Украине таких кораблей два – бригантина длиной 16 м и „Казацкая чайка” (18,5 м). Лодки были построены во время российско-турецкой войны 1735-1739 гг. после того, как на острове Малая Хортица в 1736 года была основана Запорожская Верфь. Верфь была построена запорожскими казаками, они же строили здесь корабли.

Как сообщил М.ОСТАПЕНКО, поднятие со дна Днепра одного такого корабля в Украине стоит около 500 тыс. грн.

В то же время, сказал М.ОСТАПЕНКО, уже через несколько лет эти затраты для государства окупятся, поскольку это достопримечательности уровня ЮНЕСКО, поэтому, соответственно, реально рассчитывать на значительное количество туристов в Запорожье. В частности, во Франции, по его словам, похожий объект посещает свыше миллиона туристов в год. Создание же гидроархеологического института и расширения штата научных работников будет способствовать пополнению коллекции и будет повышать имидж страны на мировом уровне, отметил М.ОСТАПЕНКО.

„Ми идем к созданию таких достопримечательностей долго и сложно, - заметил на пресс-конференции в рамках акции „Открываем Хортицу” заместитель председателя Комитета ВР по экологической политике, природопользованию и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Юрий АРТЕМЕНКО. – Нужны средства, а, следовательно, ищем единомышленников, меценатов. Но без возрождения традиций тяжело заботиться о будущем Украины”.

По мнению председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николая ТОМЕНКО, который выступил одним из инициаторов акции „Открываем Хортицу”, сооружение комплекса станет важным этапом в развитии заповедника как одного из наиболее привлекательных туристических объектов Украины.

„За последний период на острове состоялись серьезные изменения, открылись новые туристические маршруты, сделаны интересные находки. Поэтому важно донести информацию до широкого круга людей, которым интересна наша история и культура. Важно презентовать обновленный заповедник не только в Киеве, в регионах Украины и в мире”, - сказал он.

В акции „Открываем Хортицу”, инициированной Н.ТОМЕНКО, заместителем председателя Комитета ВР по экологической политике, природопользованию и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Юрием АРТЕМЕНКО и К.СУШКОМ, приняли участие журналисты столичных и всеукраинских изданий. Они посетили заповедник, ознакомились с новыми туристическими маршрутами и перспективами заповедника.