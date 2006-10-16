В Крыму объявлено штормовое предупреждение: МЧС просит не паниковать

В Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в Крыму, на территории автономии сегодня днем ожидается гроза и сильные ливни. Возможно, что эти погодные явления сохранятся и ночью, с 16 на 17 октября.

Начальник Центра общественных связей Главка МЧС Александр ЗАГУМЕННЫЙ сообщил корреспонденту УНИАН, что МЧС просит не паниковать. "Штормовое предупреждение объявлено для нас (спасателей - УНИАН), ожидается ухудшение погодных условий, мы должны быть ко всему готовы, вдруг где-то выпадет месячная норма осадков", - отметил А.ЗАГУМЕННЫЙ.