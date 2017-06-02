Динамика регистрации на ВНО: самые популярные предметы за 10 лет (инфографика)

В целом за 10 лет на различные тестирования ВНО зарегистрировались почти 11 миллионов раз.

Как говорится в исследовании Corestone Corp, на украинский язык регистрировались 3 387 324 раза. Математику и историю Украины сдавали почти поровну - 1 927 773 и 1 927 029 соответственно.

За все время наиболее массовым по количеству зарегистрированных было ВНО с украинского языка и литературы 2008 года. Сдавать естественные и точные науки регистрировались 4,6 миллиона раз. 42% этого количества - регистрации на математику.

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Относительно социально-гуманитарных наук, то их на ВНО сдавали 6,3 миллиона раз. Лидерство гуманитарных специальностей обусловлено тем, что внешнее независимое оценивание с украинского языка всегда было обязательным. Больше половины статистики - это регистрации именно на украинский язык и литературу.

Менялась на протяжении 10 лет и динамика количества зарегистрированных на ВНО. Например, в 2013-2014 годах тех, кто сдавал математику было больше, чем людей, которые проходили тестирование по истории Украины. Сейчас же история уверенно преобладает над математикой.