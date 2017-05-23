Начало ВНО: абитуриентов на наличие шпаргалок проверяли полицейские с металлоискателями (видео)

В Украине сегодня началась основная сессия ВНО - тестированием по украинскому языку и литературе. В этом году молодежь тестируют не только на знание правил и фактов, но и на умение думать и анализировать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

ВНО по украинскому языку и литературе будут сдавать 240 тысяч абитуриентов по стране. Списать на тестировании крайне сложно. В последнюю минуту поступило распоряжение обыскивать участников ВНО.

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Также отмечается, что абитуриентов обыскивали полицейские с металлоискателями, которые тщательно искали гаджеты со шпаргалками.

Как сообщал УНИАН, во ВНО в этом году примут участие на 26 тысяч человек меньше, чем в прошлом году.